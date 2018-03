Leute, Leute

Er gilt als Pionier und Vordenker der evangelikalen Publizistik in Deutschland: Pastor Horst Marquardt (Wetzlar). Am 14. Juli feierte er seinen 85. Geburtstag. Frühzeitig erkannte er die Chancen der elektronischen Medien, um die christliche Botschaft möglichst vielen Menschen bekannt zu machen. Aufgrund seiner Aktivitäten entwickelte sich Wetzlar zu einem Zentrum christlicher Medien. Hier war der Theologe ab 1960 am Aufbau von ERF Medien (vormals Evangeliums-Rundfunk) beteiligt, den er bis 1993 als Direktor leitete. Noch heute produziert Marquardt Radiosendungen, unter anderen für die Sendereihen "Bilanz", "Brennpunkt Nahost" und "Reiseeindrücke" bei ERF Plus. ERF-Vorstandsvorsitzender Jürgen Werth würdigt Marquardt als Mann der ersten Jahre und Jahrzehnte im ERF. "Vieles wäre nicht geworden ohne ihn." Seit 59 Jahren ist Marquardt mit seiner Frau Irene verheiratet. Aus der Ehe gingen vier Kinder, zehn Enkel und zwei Urenkel hervor.

Copyright © mittelhessen.de 2014