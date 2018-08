Lichtspektakel am Nachthimmel

Größere Schäden hat der teils heftige Regen in der Nacht hingegen nicht hinterlassen. Ein vollgelaufener Keller in Weidenhausen und ein Baum beziehungsweise Ast auf einer Straße in Volpertshausen waren die einzigen nennenswerten Vorfälle aufgrund der Wetterlage, teilte Wolfgang Blicker, stellvertretender Kreisbrandinspektor, mit. (kel/Foto: privat)