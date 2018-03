Leun (he). Wachablösung in Leun: Joachim Heller (SPD, im Bild links) ist am Mittwochabend im Beisein von über 300 Bürgerinnen und Bürgern in sein neues Amt als Bürgermeister der Stadt eingeführt worden. Gleichzeitig ging im Lahntal eine bis jetzt (...)