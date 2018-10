Lkw verliert Hänger auf der Autobahn

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag und sorgte für erhebliche Behinderungen bis zum Morgen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Autofahrer um 3.30 Uhr den Notruf gewählt, weil ein Lkw-Anhänger in Fahrtrichtung Dortmund den rechten Fahrstreifen sowie die Notfallspur blockierte. Der Hänger stand schräg auf der Autobahn, die Deichsel hatte sich unter der Leitplanke verkeilt. Der 18-Tonner-Hänger war mit einem Container beladen. Von der Zugmaschine fehlte jede Spur. Der Verkehrsteilnehmer, der die Polizei gerufen hatte, sicherte die Gefahrenstelle, bis eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen eintraf.

Ein Brummifahrer hatte den Anhänger verloren, das aber offenbar noch nicht einmal gemerkt. Die Schäden an Hänger und Leitplanke belaufen sich auf insgesamt rund 3000 Euro. Die Polizei versuchte in der Nacht vergeblich, die Spedition in Dortmund zu erreichen. Die dort benachrichtigte Polizei fuhr darauf zum Firmensitz, traf aber niemanden an. Ein Abschleppunternehmen zog den Anhänger schließlich von der Autobahn, sodass der blockierte Fahrstreifen gegen 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Lkw-Fahrer bemerkte den Vorfall nicht

Wenig später erreichten die Polizeibeamten einen Disponenten der Spedition. Dieser zeigte sich überrascht über den verlorenen gegangenen Anhänger. Der Fahrer war tatsächlich ohne Anhänger in Dortmund angekommen und hatte bis dahin den Verlust offensichtlich nicht bemerkt.

Auf den 42-jährigen Lkw-Fahrer aus Lüdenscheid kommt ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu. (red)