Lokale Stimmen zur Bundestagswahl und Ergebnisse

22.35: Wir beenden unseren Live-Blog mit lokalen Stimmen zur Bundestagswahl.

22.34: Wahlkrimi in Marburg endet: Sören Bartol hat sich erneut das Direktmandat im Wahlkreis Marburg gesichert. Im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Stefan Heck (CDU) hatte der Sozialdemokrat am Ende die Nase vorn. Es war eine knappe Entscheidung. Die Ergebnisse im Detail: Sören Bartol (SPD): 35,72 Prozent, Stefan Heck (CDU): 33,39 Prozent, Julian Schmidt (AfD): 10,23 Prozent, Elisabeth Kula (Linke): 8,20 Prozent, Rainer Flohrschütz (Grüne): 6,39 Prozent, Hanke Bokelmann (FDP): 4,30 Prozent, Daniel Baron (FW): 1,43 Prozent, Richard Schmidtke (APPD): 0,35 Prozent.

21.18: Alexander Müller (FDP), Bundestagskandidat im Wahlkreis 178 (Rheingau-Taunus-Limburg): "Für die FDP ein großer Erfolg, weil wir nicht nur wieder in den Bundestag eingezogen sind, sondern auch noch mit einem starken Ergebnis". Der Wermutstropfen sei das gute Abschneiden der AfD: "Wir freuen uns, aber jubeln nicht", sagt Müller. Mit Blick auf mögliche Koalitionsvarianten sagt er: "Ich rechne nicht damit, dass es zu einer Jamaika-Koalition kommen wird. Ich gehe eher davon aus, dass die SPD in den nächsten Tagen zu ihrer Verantwortung stehen wird und es eine Neuauflage der großen Koaliton gibt."

21.01: Peter Schüppenhauer, Direktkandiat der Freien Wähler im Wahlkreis 176 (Hochtaunus), verfolgt den Wahlabend bislang vor dem Computer. Das Ergebnis auf Bundesebene sei fast so zu erwarten gewesen, sagt er mit Blick auf die AfD. Gespannt ist er, ob die SPD sich an ihr Wort halte und als stärkste Partei die Opposition anführe. Das Ergebnis der Freien Wähler in seinem Wahlkreis habe ihn positiv überrascht, da in fast allen Gemeinden sowohl bei Erst- als auch bei Zweitstimmen Zuwächse verzeichnen konnte. "Das freut uns sehr."

20.59: Marburg. Nachdem 306 von 328 Wahlbezirken sind ausgezählt sind, neigt sich der Wahlkrimi im Landkreis Marburg-Biedenkopf dem Ende zu. SPD-Dirkektkandidat Sören Bartol liegt aktuell mit 35,96 Prozent vorn. CDU-Kandidat Stefan Heck folgt mit 33,44 Prozent.

20.58: Einen Spitzenwert erzielt die rechtspopulistische AfD im Weilmünsterer Ortsteil Langenbach. 26,6 Prozent erzielt die AfD bei für die Zusammensetzung des Bundestag maßgeblichen Zweitstimmen, nur knapp hinter der CDU, die auf 27,9 Prozent kommt. Im Marktflecken insgesamt kommt die CDU auf 31,3 Prozent, SPD auf 27,6, die AfD auf 13,7, die FDP auf 10,4 Prozent, Linke auf 6,4 und die Grünen auf 5,6 Prozent.

20.49: Andreas Lichert (AfD), Direktkandidat für den Wahlkreis 176 (Hochtaunus): "Ich hatte in den letzten Wochen sehr gute Rückmeldungen auf unsere Arbeit hier im Hochtaunus und hatte der AfD eigentlich noch mehr zugetraut. Persönlich bin ich von 15 Prozent plus X ausgegangen. Egal wie die genauen Prozente jetzt ausfallen, wir reden hier von über sieben Millionen Wählern, die AfD gewählt haben und das ist eine so große Masse, dass die nicht einfach weggeredet und diffamiert werden kann. Ich denke das ist, wie man neudeutsch sagt, der Gamechanger und sehr gut und wichtig für Deutschland."

20.47: Weinbach stemmt sich gegen den allgemeinen Trend: Die Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg bleibt SPD-Hochburg. Die Genossen erzielen dort 31,5 Prozent der für die Zusammensetzung des Bundestages maßgeblichen Zweitstimmen (mit Verlusten von 6,6 Prozentpunkten gegenüber 2013, wo die Genossen in Weinbach auf 38,1 Prozent kamen). Zweitstärkte Kraft im Bundestag sollen nach dem Willen der Weinbacher die Christdemokraten werden - sie erhalten 28,9 Prozent (2013: 34,2 Prozent). Grüne kommen auf 6,7 Prozent (leichte Verluste gegeüber 2013, wo sie auf 6,8 Prozent kamen). Die Linke erhält 6,7 Prozent (2013: 5,4 Prozent), die AfD kommt auf stolze 12,5 Prozent, landet damit leicht unter Landestrend. Die FDP bekommt immerhin 6,1 Prozent mehr als bei der jüngsten Wahl und erzielt 9,6 Prozent.

20.42: Nachdem 234 von 258 Wahlbezirken ausgezählt sind, scheint es ziemlich sicher: Markus Koob (CDU) wird wieder als Direktmandat den Wahlkreis Hochtauns/Oberlahn vertreten. Zufrieden mit dem Ergebnis ist er dennoch nicht: "Das Ergebnis der CDU kann einen nicht zufrieden stellen. Da brauchen wir nicht drumrum zu reden." Auch er hat Stimmen eingebüßt. "Das wird jetzt schwierig in Berlin mit der Regierungsbildung", meint der 39-Jährige aus Oberursel. Seine Wunschkoalition sei aber schon im Vorfeld Jamaika gewesen. "Insofern bin ich mit diesem Ergebnis zufrieden." Für sehr bedenklich hält er aber den hohen Anteil der Wähler, die für die AfD gestimmt haben. Jetzt seien alle Parteien gefordert, "den Menschen, die die AfD gewählt haben, eine gute Politik zu machen, sodass sie uns in vier Jahren wieder ihr Vertrauen schenken". Zudem müssten die Parteien übrlegen, wie sie mit ihren Themen zu den Menschen durchdringen. Das sei in diesem Wahlkampf nicht gelungen. Das Wahlergebnis sei "ein Warnschuss, den wir verstehen müssen".

20.41: Im Wetzlarer Kreishaus ist die Luft beim Thema Erststimme raus. 33 Wahlbezirke sind noch auszuzählen. Hans-Jürgen Irmer (CDU) führt mit stabilen 38,4 Prozent und hat sich gerade verabschiedet. Dagmar Schmidt (SPD) bringt es bisher auf 29,5 Prozent. Willi Wagner, der heute Abend als einziger Vertreter der großen Parteien nicht im Kreishaus war, steht bei 12 Prozent.

20.40: Weilburg hat gewählt: Die CDU kommt auf 31,1 Prozent bei den Zweitstimmen (2013: 37,8 Prozent). Die Zweitstimmen sind für die Zusammensetzung des Bundestages maßgeblich. Die SPD kommt in Weilburg auf 26,5 (2013: 32,5 Prozent). Grüne: 8,0 Prozent (7,6), Linke 7,1 Prozent (5,1), AfD kommt auf 13,5 Prozent (7,0) und FDP erreicht 10,5 (5,3 Prozent).

20.33: Weilburg und Weilmünster sind ebenfalls ausgezählt. In beiden Kommunen hat die CDU die meisten Zweitstimmen bekommen. In Weilburg sind es 30,1 Prozent (ein Minus von 7,7 Prozent), in Weilmünster 31,3 Prozent (- 8,2 Prozent). Auch die SPD verliert kräftig und kommt in Weilburg nur noch auf 26,5 Prozent, in Weilmünster auf 27,6 Prozent. Die AfD landet auf Platz drei mit 13,5 beziehungsweise 13,7 Prozent.

20.15: Marburg. Wahlkrimi zwischen Heck und Bartol auf der Zielgeraden. Bartols Vorsprung liegt aktuell bei 2400 Stimmen. In 52 von 328 Wahlbezirken wird aber noch ausgezählt.

20.13: Mengerskirchen im Landkreis Limburg-Weilburg ist ausgezählt, eigentlich eine CDU-Hochburg. Doch auch hier büßen die Christdemokraten ein. 40,4 Prozent der Wähler machten ihr Kreuz bei der CDU. Das sind 10,4 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Die SPD landet bei 21,4 Prozent (minus 4,0 Prozentpunkte). Die AfD holt in Mengerskirchen 13,3 Prozent, ein Plus von 8,4 Prozentpunkten. Erstarkt sind auf die Freidemokraten. Sie erhalten 9,7 Prozent.

20.05: Christine Anderson, AfD-Direktkandidatin im Wahlkreis 178 (Limburg-Rheingau-Taunus) und Kreisparteichefin im Landkreis-Limburg-Weilburg: "Das ist ein fulminanter Erfolg für AfD an diesem Abend. Wir haben unser Minimalziel von 10 Prozent überboten und werden jetzt warten müssen, was die weitere Auszählung bringt. Ich freue mich auf jeden Fall." Gefragt, ob Anderson ein solches Ergebis der AfD im Bund holen würde, sagt sie: "Ich habe mit einem solchen Ergebnis gerechnet, auch wenn meine Erwartungen sogar noch unterboten wurden." Anderson ist jetzt gerade auf der AfD-Wahlkreisparty in Schlangenbad angekommen.

20.00: Mit Merenberg ist die erste Kommune im Landkreis Limburg-Weilburg ausgezählt. Das Ergebnis spiegelt den Bundestrend wider. Die CDU ist mit 30,2 Prozent der Stimmen die stärkste Partei in Merenberg, muss aber Federn lassen. Ebenso die SPD, die auf 27,0 Prozent zurückfällt. Auf Platz drei wählen die Merenberg die AfD mit 16,2 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 9,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013.

19.49: Beim Kampf um das Direktmandat im Lahn-Dill-Kreis hat Hans-Jürgen Irmer (CDU) mit 38,3 Prozent weiterhin deutlich die Nase vorne. Nach 154 von 270 Wahlkreisen hat Dagmar Schmidt (SPD) aber etwas aufgeholt und liegt nun bei genau 30 Prozent.

19.39: Erstes Zwischenergebnis aus dem Wahlkreis 176 (Hochtaunus/Weilburg): Markus Koob (CDU) führt mit 38 Prozent als Direktkanddiat vor Hans Joachim Schabedtoh (SPD), der 23,6 Prozent der Erststimmen hollt. Drittstärkerster Direktkandiat ist nach 56 von 258 Wahlbezirken ist AfD-Kandidat Andreas Lichert.

19.38: Wetzlar. Ganz anders hat sich diesen Abend natürlich SPD-Kandidatin Dagmar Schmidt vorgestellt. "Das Ergebnis für die AfD ist mehr als erschreckend", sagt sie. Zur SPD: "Das ist ein Ergebnis, mit dem wir nicht zufrieden sind. Wir werden in die Opposition gehen und uns organisatorisch und programmatisch erneuern."

19.34: 55 Prozent der Stimmen sind im Wahlbezirk Marburg inzwischen ausgezählt. Stefan Heck (CDU) liegt mit 34,29 Prozent der Stimmen hinter Sören Bartol (36,16%). Auf dem dritten Platz folgt der AfD-Kandidat Julian Schmidt (10,84%). Heck ist in Amöneburg sehr stark (51,68%), Bartol in Wohratal (43,83%).

19.30: Marburg, Wahlparty der SPD im Rotkehlchen: Der Wahlkrimi zwischen Heck und Bartol geht weiter. Bartol ist inzwischen eingetroffen: "Selbst wenn ich das Direktmandat gewinne, rettet das mir nicht den Abend. Das ist ein trauriger Tag für die Sozialdemokratie."

19.26: Dr. Stefan Ruppert (FDP), Bundestagskandidat im Wahlkreis 176 (Hochtaunus) und Landesvorsitzender der FDP Hessen: "Für uns ist es ein großatriger Tag, und wir haben unser Ergebnis der letzten Bundestagswahl mehr als verdoppelt. Es ist noch nie einer Partei gelungen, die nicht mehr im deutschen Bundestag vertreten war, wieder zurückzukehren. Der deutliche Verlust von CDU/CSU und SPD, zweier staatstragender Parteien, ist sicher bitter. Mit der AfD muss man sich jetzt beschäftigen, es bringt aber aus meiner Sicht nichts, alle AfD-Wähler gleich zu diskreditieren." Die erste Prognose hat Ruppert in der Landesgeschäftstelle in Wiesbaden verfolgt, gerade ist er auf dem Weg ins Kreishaus nach Bad Homburg.

19.24: CDU-Wahlparty in Marburg. Kreisvorsitzender Thomas Schäfer sagt zu den Hochrechnungen auf Bundesebene: "Wir hätten uns natürlich mehr erhofft und erwartet." Das Ergebnis sei sicher auch eine Konsequenz dessen, dass die CDU in den letzten Wochen klar vorne gelegen habe. Manche CDU-Anhänger seien deshalb wohl nicht wählen gegangen. Als Koalitionsmöglichkeit bleibe nun nur Jamaika. Die Verhandlungen würden sicher nicht einfach. Auf der anderen Seite: "Wie man in Hessen sieht, sind manche Koalitionen, die aus der Not heraus gebildet werden, stabiler als erwartet."

19.19: CDU-Wahlparty in Marburg. Es bleibt auch nach 132 gezählten Wahlbezirken eng zwischen Bartol und Heck. "Spannend", lautet Hecks Kommentar. Der Abend wird für ihn persönlich zur Zitterpartie. Nach seiner Einschätzung werde die CDU so viele Direktmandate holen, dass die Landesliste überhaupt keine Rolle spielen werde. Für ihn persönlich heißt das: "Es geht ums Direktmandat." Wenn er das nicht hole, werde es mit dem Wiedereinzug in den Bundestag nicht klappen.

19.06: In Wetzlar ist Direktkandidat Hans-Jürgen Irmer (CDU) soeben eingetroffen. "CDU und SPD müssen jetzt eine ganz nüchterne Wahlanalyse durchführen. Das Ergebnis hat ja Ursachen. Ich predige seit Jahren, wir müssen dem Volk aufs Maul schauen und die Sorgen und Probleme Ernst nehmen", sagt der Landtagsabgeordnete.

19.05: Marburg, Wahlparty der SPD im Rotkehlchen. Kopf-an-Kopf-Rennen ums Direktmandat im Wahlkreis Marburg. Heck jetzt knappp vor Bartol. Jens Womelsdorf, Geschäftsführer der SPD im Kreis, gelassen: "So lange Stadtallendorf und die großen Marburger Wahlbezirke fehlen, ist alles Kaffeesatzleserei."

18.50: Marburg, TTZ. Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bartol und Heck nach 26 ausgezählten Wahlbezirken. Gebannte Stille auf der CDU-Wahlparty.

18.48: Ein erstes, kleines Zwischenergebnis gibt es im Wahlkreis Marburg. Siebzehn von 328 Stimmbezirken sind im Landkreis Marburg-Biedenkopf ausgezählt. Derzeit liegt Sören Bartol (SPD) mit 927 Stimmen vor Stefan Heck CDU), der bislang 889 Stimmen erhahlten hat. Bei den Zweistimmen liegt die CDU (33,01 Prozent) vor der SPD (29,88 Prozent). Auf dem dritten Platz folgt die AfD mit 12,46 Prozent.

18.45: Marburg, Wahlparty der SPD im Rotkehlchen. Zaghafter Jubel! Bartol liegt bei den Erststimmen vor Heck. Aber: Es sind erst 10 von 328 Wahlbezirken ausgezählt. Da ist noch alles möglich.

18.29: Auch im Kreishaus Wetzlar gibt es jetzt die ersten Zahlen. In Bermoll hat Direktkandidat Hans-Jürgen Irmer (CDU), der noch auf sich warten lässt, mit 52,3 Prozent klar die Nase vorne. Allerdings haben im Aßlarer Ortsteil nur 111 Menschen gewählt.

18.20: Marburg, TTZ. CDU-Direktkandidat Stefan Heck freut sich zwar, dass die CDU stärkste Kraft wird. "Trotzdem hätten wir uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht." Dass die AfD stark wird, habe sich schon in den letzten tagen angedeutet, in Gesprächen, die er noch mit Bürgern geführt habe. Das so deutlich schwache Abschneiden der SPD habe ihn überrascht, so Heck. Da die SPD angekündigt hat, in die Opposition zu gehen, werde die Koalitionsbildung schwierig. Gespräche müssten nun mit FDP und Grünen geführt werden, und das werde sich sicherlich nicht einfach gestalten. Heck schaut derweil auch auf die Anzeigetafel, auf der die Kreisergebnisse einlaufen sollen - dort sind aber noch 0 von 328 Wahlbezirken ausgezählt. Die Stimmung ist gedämpft. Vor allem das Ergebnis der AfD ist Gesprächsthema.

18.19: Marburg, Wahlparty der SPD im Rotkehlchen. SPD-Landtagsabgeordnete Angelika Löber: "Die Menschen haben die Große Koalition abgewählt. Die CDU hat größere Verluste zu verzeichnen als wir."

18.05: Marburg, Wahlparty der SPD im Rotkehlchen: Die kleine Gaststätte ist jetzt gut voll. Enttäuschung, Fassungslosigkeit macht sich breit. Prognose sieht die SPD bei 20 Prozent. Das wäre ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis aller Zeiten. Kommentar zum AfD-Ergebnis: "Ach du Scheiße."

18.03: Wetzlar: Zwiegespalten sieht Grünen-Direktkandidat Thorben Sämann die ersten Zahlen der Bundestagswahl. "Das AfD-Ergebnis schockiert, aber das Ergebnis von uns Grünen ist besser als in den Umfragen. Ich bin überrascht", sagt der 23-Jährige. Inzwischen ist auch Dominic Harapat (Die Partei) im Wetzlarer Kreishaus eingetroffen.

18.00: Von Party keine Spur bei der CDU Marburg-Biedenkopf. Lange Gesichter zur Prognose der CDU auf Bundesebene. Ein Raunen geht durch den Raum bei der Prognose für die AfD.

17.47: Marburg, Wahlparty der SPD im Rotkehlchen. Werden die Sozialdemokraten im Kreis heute etwas zu feiern haben? In der Gaststätte ist noch nicht viel los. Direktkandidat Sören Bartol ist auch noch nicht eingetroffen. Die Stimmung: angespannt optimistisch. Der SPD droht im Bund laut Umfragen ein Rekordtief. Schmälert das Bartols Chancen aufs Direktmandat im Wahlkreis Marburg?

17.40: Derzeit ist es noch ruhig im Kreishaus in Wetzlar. Nach und nach dürften aber gleich die Kandidaten der Parteien eintreffen. Bisher ist nur Thorben Sämann (Bündnis 90/Die Grünen) zu sehen. "Nach dem, was man hört, könnte die Wahlbeteiligung hoch sein", sagt Kreiswahlleiter Reinhard Strack-Schmalor. Erste Ergebnisse aus den Wahlbezirken werden in Wetzlar ab 18.30 Uhr erwartet.