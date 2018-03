VON UTA BARNIKOL-LÜBECKUND DIRK WINGENDER

Luther-Keks statt Gruselkürbis

KIRCHE Halloween und Reformationstag - wie passt das zusammen?

Wetzlar. Wenn es am Freitagabend an den Haustüren klingelt, dann sind Süßigkeiten gefragt. An Gesprächen über Martin Luther und seine Geschichte wird vermutlich kaum ein Maskenträger interessiert sein. Es ist Halloween - und es ist Reformationstag. Ein Widerstreit oder nicht? Wie gehen evangelische Gemeinden rund um Wetzlar praktisch damit um?

Copyright © mittelhessen.de 2014