Von Christoph Weber

Männer dominieren Lokalpolitik

Wahlen Nur eine Bürgermeisterin

LAHN-DILL-Kreis „Frauenpower“ findet man in der lokalen Politik zumeist bestenfalls in der zweiten Reihe. Mit Silvia Wrenger-Knispel (Lahnau) gibt es aktuell erst die zweite Bürgermeisterin im Kreis. Die erste war Birgit Sturm, die von 2007 bis 2012 in Leun das Sagen hatte.

