Magistrat schlägt Abschaffung der Straßenbeiträge in Wetzlar vor

Die Freude über die Nachricht aus dem Rathaus ist grenzenlos bei den betroffenen Grundstückseigentümern an der Wetzlarer und Rechtenbacher Straße. Dafür haben sie seit mehr als einem Jahr gekämpft.

Ab dem Dienstagabend machte in den sozialen Netzwerken eine Vorlage für die aktuelle Sitzungsrunde der städtischen Fachausschüsse die Runde. Danach schlägt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung vor, die Straßenbeiträge in Wetzlar abzuschaffen und im Gegenzug die Grundsteuer B um 190 Prozent auf 780 Prozent zu erhöhen. Die Grundsteuer für das durchschnittliche Eigenheim würde damit um 133 auf 546 Euro jährlich steigen, für die durchschnittliche Eigentumswohnung um 85,50 auf 351 Euro.

Die Abschaffung soll laut Vorlage rückwirkend ab dem 7. Juni 2018 gelten. Das würde bedeuten, dass unter anderem sowohl die Anlieger in Münchholzhausen als auch die in der Phönixstraße davon profitieren. Die Stadtverordneten sollen die Beitragsabschaffung in ihrer Sitzung am 13. Februar beschließen. Dass sie zustimmen, gilt als nahezu sicher. Die Koalition aus SPD, Grünen und FW wird dem Antrag „ihres“ Magistrats folgen, die CDU-Fraktion wie auch die FDP-Fraktion hatten zuletzt Anträge zur kompletten Abschaffung beziehungsweise einem Teilerlass der Beiträge gestellt.

Dass die Einnahmeausfälle durch die Abschaffung – im laufenden Jahr rund eine Million Euro – an anderer Stelle wieder hereingeholt werden müssen, hatte Kämmerer Jörg Kratkey (SPD) bereits vor Monaten deutlich gemacht. Als einer der wenigen Hebel kam die Grundsteuer in Betracht. Dem Beschlussvorschlag des Magistrats war eine mehrmonatige Prüfung vorausgegangen.