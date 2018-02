Mancher bleibt allein draußen

Mackel ist Leiter des Caritashauses in der Braunfelser Straße und der Übernachtungsstätte in der Hermannsteiner Straße. Das Caritashaus ist tagsüber Anlaufstelle für Obdachlose. Die Übernachtungsstätte öffnet von spätnachmittags bis morgens. Obdachlose finden dort einen Schlafplatz, können sich in einem Gemeinschaftsraum aufhalten, Mahlzeiten zubereiten.

Bis zu acht Männer und vier Frauen können in der Hermannsteiner Straße nachts Unterkunft finden, sagt Mackel. Komplett belegt ist die Einrichtung nicht, obwohl die Nachfrage in den vergangenen Tagen wegen der frostigen Nächte etwas größer sei als sonst.

Sieghard Mackel weiß: Sinken die Temperaturen, interessieren sich plötzlich Menschen und Medien für Obdachlose. Wird es wärmer, verschwinden sie wieder aus der Wahrnehmung.

„Wir können niemanden zwingen, eine Unterkunft aufzusuchen“

„Wir können niemanden zwingen, eine Unterkunft aufzusuchen“, sagt Mackel, „es ist die freie Entscheidung von jedem Einzelnen“. Aus den verschiedensten, persönlichen Gründen zögen manche Obdachlose es vor, im Freien zu bleiben, auch nachts bei großer Kälte. Zum Beispiel, weil sie die Nähe anderer Menschen scheuen oder sich nicht von ihrem Hund trennen wollten. Mackel lobt das Engagement des Wetzlarer Tierheims: Die Einrichtung nimmt derzeit über Nacht kostenlos Hunde von Obdachlosen auf, die eine Unterkunft aufsuchen und die Vierbeiner nicht mitnehmen können. Das Tierheim versorgt auch Obdachlose, die mit ihren Hunden im Freien campieren, mit Hundefutter und Decken.

Im Caritashaus in der Braunfelser Straße können Menschen ohne festen Wohnsitz sich ihren Tagessatz Hartz IV oder Grundsicherung abholen, etwas essen, Wäsche waschen. Auch warme Kleidung gibt es dort. Mackel und seine Kollegen haben vor Kurzem einem Mann, der es vorzieht, „Platte zu machen“, einen dicken Schlafsack mitgegeben. Ein anderer, der sonst ständig draußen lebt, sei doch lieber in die Übernachtungsstätte gegangen.

Nur wenige Menschen ohne festen Wohnsitz leben wirklich als „Berber“ auf der Straße, weiß Mackel. Die meisten kämen bei Freunden oder Bekannten unter, lebten wechselnd woanders. Und von denen, die im Freien kampieren, gebe es nur wenige, die sich dauerhaft in Wetzlar aufhalten. Die meisten, die irgendwo in der Stadt ihr Lager aufschlagen, seien auf der Durchreise.

Bei fast allen habe irgendwann in ihrem Leben ein Bruch im Privat- oder Berufsleben dazu geführt, dass sie auf der Straße landeten. Sucht und psychische Erkrankungen spielen eine Rolle. Viele Betroffene hätten Probleme, sich wieder in einen sesshaften Lebensrhythmus zu finden, sagt Mackel. Seit über 21 Jahren bietet der Caritasverband in der Braunfelser Straße obdachlosen Menschen eine Anlaufstelle. Gott sei Dank sei es in dieser Zeit noch nie vorgekommen, dass jemand im Freien erfroren ist, erinnert sich Mackel. Der Winter sei eben eine Herausforderung.