Mann belästigt Kinder

LAHNAU-ATZBACH Das auffällige Verhalten eines Unbekannten rief am Freitagnachmittag die Wetzlarer Polizei auf den Plan, teilte diese am Montag mit. Der Mann hatte auf dem Spielplatz in der Büchnerstraße unter anderem Mütter und Kinder fotografiert und war beim Eintreffen einer Polizeistreife geflohen. Die Polizei bittet um Mithilfe.