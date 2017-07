Mann stürzt durch Dach

Unfall 23-Jähriger erleidet Rückenverletzungen

Wetzlar Rückenverletzungen hat ein 23-jähriger am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Niedergirmes erlitten. Der Mann war um 14.50 Uhr auf dem Hallendach eines dort ansässigen Gerüstbauunternehmens mit Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten beschäftigt, als das Dach plötzlich einbrach.

Der 23-Jährige stürzte 4,50 Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an den Unfallort und den Verletzten nach der Erstversorgung ins Wetzlarer Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt der 23-Jährige nach Polizeiangaben nicht. (heb)