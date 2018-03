Martin Kröckel tritt nicht mehr an

Politik Bürgermeisterwahl in Greifenstein

Bürgermeister Martin Kröckel will aufhören. (Foto: Archiv)

Greifenstein Martin Kröckel will nicht mehr. Der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Greifenstein tritt am 27. Mai 2018 nicht zur Wiederwahl an. Eine eventuelle Stichwahl wäre dann für den 10. Juni geplant.