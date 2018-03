Meerkatze Lilli ist wieder da

AUSGEBÜXT Haustier läuft vor neuen Mitbewohnern davon / Fangversuch mit Bananen am Dienstag scheitert

Hüttenberg (kio/pre). Drei Tage und Nächte hat Natalie McDonald ihre Grüne Meerkatze gesucht. Lilli büxte am Samstag in Hörnsheim aus. Entwarnung gab es dann aber am Dienstagabend: Das neun Jahre alte Tier tappte in eine Falle.

Copyright © mittelhessen.de 2014