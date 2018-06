Mehr Azubi-Stellen  als Bewerber im Kreis

Das teilte die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar mit. Die Arbeitslosenquote im Kreis lag im März bei 5,1 Prozent – und ist im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent gefallen. Konkret heißt das: Es gibt 277 Arbeitslose weniger als im Vormonat.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar waren im März 2018 11 258 Personen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Quote von 4,9 Prozent. Im Februar lag die Zahl der Arbeitslosen bei 11 753, die Arbeitslosenquote betrug 5,1 Prozent.

„Die Gunst der Stunde nutzen“

Die Arbeitsagentur veröffentlichte für dieses Ausbildungsjahr auch die Ausbildungsmarktzahlen. Erstmals seit Mitte der 1990er-Jahre übersteigt im Lahn-Dill-Kreis die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen das Bewerberangebot. Den 1426 Ausbildungssuchenden stehen 1461 Ausbildungsstellen gegenüber. Die Bewerberzahl sei in den letzten beiden Jahren um elf Prozent eingebrochen, die Zahl der gemeldeten Lehrstellen hingegen um 25 Prozent gestiegen.

Weil sich somit immer mehr Ausbildungswünsche von Jugendlichen erfüllen ließen, appelliert Angelika Berbuir, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar an die Schulabgänger, die Situation zu nutzen, um den Einstieg in die Wunschbranche realisieren zu können. Da immer mehr junge Menschen akademische Abschlüsse anstreben, sei der Wettbewerb an dieser Schwelle später deutlich höher und könne dazu führen, dass das Berufsziel unter Umständen nicht erreicht werden könne. „Nutzen Sie die Gunst der Stunde und überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Berufsberater, ob der Einstieg in eine duale Berufsausbildung möglicherweise eher dazu beiträgt, ihre spätere Wunschposition zu erreichen“, richtete sich Berbuir an die Adresse der Schulabsolventen. (red)