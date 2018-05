Von Jenny Berns

Mehr Plätze dank Waldgruppe

Kinder In Solms gibt es seit April ein neues Betreuungsangebot / Kinder pflanzen Kürbisse

Solms-Burgsolms Phil und Luca schleppen in Eimern und Gießkannen Wasser heran. Die anderen Kinder sind mit kleinen Schaufeln am Buddeln. Alle zusammen legen gerade ein Kürbisbeet an. Hoch konzentriert gehen sie an die Sache heran, haben gleichzeitig aber Riesenspaß.

