Von Markus Fritsch

Melanie Karl leitet Bebel-Schule

Bildung 42-jährige Mathe- und Physiklehrerin setzt auf Transparenz und Teamarbeit

Wetzlar Neue Schulleiterin der August-Bebel-Gesamtschule ist Melanie Karl. Die 42-jährige gebürtige Werdorferin wurde am Freitag dem Kollegium in einer Gesamtkonferenz vorgestellt. In ihr neues Amt eingeführt wurde Karl von Schulamtsdirektorin Theresa Rohde.

