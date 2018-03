Von Gert Heiland

Mensch und Meer, Liebe und Leid

Show „Santiano“ nimmt in der Arena rund 3300 Zuschauer mit auf große Fahrt

Wetzlar Was für ein Abend! Viel Theaternebel und -donner, Feuershow und Lichtspektakel, dramatische Musik, passende Texte über Mensch und Meer, Liebe und Leid – und 3300, die mehr als nur gewillt sind, all das in vollen Zügen zu genießen. Kurzum: „Santiano“ ist da.

Copyright © mittelhessen.de 2018