Menschen für Kinder sammeln über 240 000 Euro

Beim Ausklang der Rundfahrt im Leitz-Park dürfte noch der ein oder andere weitere Spendenscheck hinzu gekommen sein. 600 Radfahrer hatten sich am Morgen von Wetzlar aus auf den Weg gemacht. Über Gießen, Lich, Grünberg und Krofdorf-Gleiberg ging es wieder zurück nach Wetzlar, zum Sitz des Hauptsponsors Leica. Dieser hatte wesentlichen Anteil am Ergebnis der Tour in diesem Jahr: Leica Camera und Leitz-Park GmbH trugen nach Angaben des MfK-Vorstandes mit 50 000 Euro die größte Einzelspende zum Ergebnis beig.

Bei bestem Radfahrwetter waren am Samstag leider auch vier Stürze zu beklagen, die aber weitgehend glimpflich abgingen, wie der MfK-Vorsitzende Dieter Greilich erleichtert feststellte. Am Ziel in Wetzlar blieb der Tross noch einige Zeit zusammen und feierte. Zudem stand ein Fallschirmabsprung des früheren Reck-Olympiasiegers Eberhard Gienger auf dem Programm. (pre/Foto: Reeber)