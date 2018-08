Menschenmenge behindert Festnahme durch Polizei

Nach Angaben der Polizei hatte es einen Hinweis auf den Aufenthaltsort eines seit Längerem gesuchten 35-jährigen Mannes gegeben, was letztlich zu dem Einsatz nahe der Coloraden führte. Dabei leistete der Gesuchte erheblichen Widerstand. Passanten äußerten ihr Unverständnis und erschwerten den Polizeieinsatz.

Der 35-Jährige war laut Polizei 2015 in die Bundesrepublik eingereist. Sein Antrag auf politisches Asyl durchlief die verwaltungsrechtlichen Instanzen und wurde letztlich abgelehnt. Seine Aufenthaltsgestattung erlosch; mehreren Aufforderungen, in sein Heimatland auszureisen, kam er nicht nach, sodass er abgeschoben werden sollte. Mehrfach scheiterten jedoch Abschiebe-Versuche, weil er untergetaucht war. In Deutschland war der Mann bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, er ist bei der Polizei als sogenannter „besonders auf- und straffälliger Ausländer“ eingestuft.

Aufgrund des Hinweises auf den Mann fuhr am vergangenen Freitag eine Streife der Wetzlarer Polizei zum Einkaufszentrum Coloraden, die Besatzung traf den Gesuchten dort auch an. Die Polizisten erklärten ihm den Grund der Kontrolle, worauf er sofort flüchtete. Er rannte aus dem Center, die Polizisten holten ihn ein und drückten ihn zu Boden. Laut schreiend wehrte sich der 35-Jährige gegen das Anlegen der Handschellen.

Passanten in der Bahnhofstraße wurden auf die Festnahme aufmerksam. Dem Festgenommenen gelang es unter anderem mehrmals, einen Arm zu befreien und sich so gegen den Beamten zu sperren. Schnell versammelten sich Passanten um das Geschehen, die Menge wuchs auf bis zu 50 Personen an. Aus der Gruppe wurde die Rechtmäßigkeit der Festnahme infrage gestellt: „Polizeigewalt“, „nur weil er ein Ausländer ist“, „lasst den armen Mann gehen“, „wartet ab, dafür bekommt ihr Ärger von eurem Chef“, „jetzt seid ihr im Internet“, „guckt euch doch mal bei Snapchat an“ oder „habt ihr nichts Besseres zu tun“. Dies sind nur einige der Äußerungen, die nach Angaben der Beamten aus der Menschengruppe heraus in Richtung der Polizei skandiert wurden. Ein junger Mann filmte die Szene offensichtlich mit seinem Handy. Die Menschen rückten dabei immer dichter an das Geschehen heran. Währenddessen versuchten die Polizisten weiter, den 35-Jährigen zu überwältigen und ihm die Handschellen anzulegen. Gleichzeitig mussten die Polizisten auch die Passanten im Auge behalten. Zu Handgreiflichkeiten soll es allerdings nicht gekommen sein, auch Verstärkung forderten die Beamten in der Kürze der Zeit nicht an.

Beamte vermissen Vertrauen der Bürger

Letztlich legten sie dem Gesuchten die Handschellen an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die Beschimpfungen und Kommentierungen der Passanten gingen unterdessen unaufhörlich weiter. Nach Einschätzung der Beamten setzte sich die Gruppe aus einem „Querschnitt der Bevölkerung“ zusammen.

Am nächsten Morgen ordnete ein Richter des Amtsgerichts Wetzlar Abschiebehaft gegen den 35-jährigen Mann an.

Bei den Einsatzkräften hat der Tag jedoch Eindruck hinterlassen: „Einsätze der Polizei stehen heute meist mehr im Fokus der Öffentlichkeit, als noch vor einigen Jahren“, sagt Polizeisprecher Guido Rehr. Gerade, wenn die Ordnungshüter Recht und Gesetz mit Körpergewalt durchsetzen müssen, werde dies schnell von Passanten beäugt und die Gründe würden auch kritisch hinterfragt. „Die Kolleginnen und Kollegen wissen das durchaus, sie stellen sich jeder Kritik und müssen auch mit Konsequenzen möglichen Fehlverhaltens rechnen“, sagt Rehr. Nach der Festnahme des gesuchten Mannes in der Fußgängerzone stehe in der Polizeistation aber eine Frage im Raum: „Wie steht es denn um das Vertrauen der Wetzlarer Bevölkerung in ihre Polizei?“ (red)