Mercedes blockiert Zugverkehr

Die Frau war mit ihrem Mercedes auf der Hermansteiner Straße in Richtung Dillfeld unterwegs. Beim Überqueren des dortigen Bahnübergangs missachtete die Fahrerin das Rotlicht und fuhr auf den Übergang. Als sich vor ihr plötzlich die Schranke senkte, wich die 47-Jährige nach rechts aus und landete im Schotterbett. Sie erlitt einen Schreck, blieb aber unverletzt, teilte die Bundespolizei aus Kassel mit.

Der Mercedes war anschließend manövrierunfähig und musste abgeschleppt werden. Der Fahrdienstleiter der Bahn hatte den Vorfall mitbekommen und sofort den Zugverkehr gestoppt. So blieb es nur bei Verspätungen im Bahnverkehr und einem Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von rund 2000 Euro. Am Einsatz beteiligt waren auch die Kollegen der Polizei Wetzlar und der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 47-jährige Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (gro)