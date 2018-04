Messerstich wegen Drogengeschäften

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag, 22. März. Am Abend soll sich der 22-jährige Geschädigte mit Bekannten vor einem Schulgebäude in der Bahnstraße in Heuchelheim aufgehalten haben. Ersten Ermittlungen zufolge sollen dann zwei unbekannte Männer versucht haben, dem 22- Jährigen sein Handy und Bargeld zu rauben. Dabei soll es auch zum Angriff mit dem Messer gekommen sein.

Das Tatopfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Tat flüchteten die beiden Personen. Während der Ermittlungen mehrten sich sich Hinweise darauf, dass die Tat im Zusammenhang mit Drogengeschäften steht. Es ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Männer aus dem Raum Gießen, der eine 19, der andere 17 Jahre alt.

17-Jähriger gesteht, 19-Jähriger fährt ein

Die beiden Verdächtigen wurden dann am Donnerstag dieser Woche festgenommen. Im Zuge der Befragungen und Vernehmungen sowie anderer polizeilicher Maßnahmen erhärtete sich der Tatverdacht des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen. Er wurde am Freitag bei einem Haftrichter vorgeführt und danach aufgrund von Verdunkelungs- und Fluchtgefahr in eine Haftanstalt eingeliefert.

Der geständige 17-jährige Jugendliche wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an. (red)