Von Frank Stühler

Methodisch korrektes Biertrinken

Vortrag Science-Slammer Reinhard Remfort war zu Gast an der Wetzlarer Goetheschule

Wetzlar Was ist methodisch korrektes Biertrinken? Warum kann man Straßenlaternen austreten? Und was hat das alles mit Physik zu tun? Antworten auf diese und – wie er selbst sagte – weitere brennende Fragen der Menschheit lieferte Reinhard Remfort an der Goetheschule.

Copyright © mittelhessen.de 2018