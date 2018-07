Mit „Nazi-Messer“ zum NPD-Wahlkampf

JUSTIZ Wetzlarer Amtsgericht verurteilt „Stadthallenbesucher“ zu Geldstrafe

WETZLAR Einen guten Riecher hatten Polizisten, die am 24. März in Wetzlar einen 42-Jährigen kontrollierten. Er war auf dem Weg in die Stadthalle, wo der NPD-Parteitag stattfinden sollte – samt Messer und Fahne mit Nazi-Parolen sowie einem unerlaubten Feuerwerk.

