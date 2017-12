Mit 15 Jahren im Auto unterwegs

JUSTIZ Arrest und Sozialstunden für illegale Spritztour mit nicht-zugelassenem BMW

WETZLAR In halsbrecherischer und absolut rücksichtsloser Weise ist in einer Augustnacht ein 15-jähriger BMW-Fahrer der Polizei in der Wetzlarer Innenstadt davongefahren. Sie schnappte ihn – nun muss er büßen.

