Mit 180 vor der Polizei geflüchtet

Für eine ganze Latte an Straftaten wird sich der 24-jährige Opelfahrer verantworten müssen, den Wetzlarer Polizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Altenkirchen festgenommen haben. Zuvor lieferte sich der Leuner eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Doch der Reihe nach: Gegen 0.45 Uhr fiel der Opel Tigra einer Polizeistreife bei Oberbiel (Solms) auf. Als die Ordnungshüter den Fahrer stoppen und kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Mit zeitweise 180 Kilometer pro Stunde versuchte er den Polizisten zu entkommen.

Die Fahrt ging über die B 49 nach Leun-Lahnbahnhof in Richtung Braunfels, von dort weiter in Richtung Weilburg und dann wieder in Richtung Altenkirchen. Auf dem Steinbruchgelände in Altenkirchen stoppte schließlich eine Schranke den Opel. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß weiter. Die 23-jährige Beifahrerin konnte kurz darauf festgenommen werden.

Ein hinzugerufener Diensthund spürte den noch fehlenden Fahrer auf, so dass auch bei ihm die Handschellen klickten. Nach und nach stellten die Polizisten mehrere Verstöße des 24-jährigen Leuners fest: Die an dem Tigra angebrachten Kennzeichen sind keinem Fahrzeug zugeordnet, so dass der Wagen keine Zulassung und damit weder über einen Versicherungsschutz verfügt, noch die Kfz-Steuer entrichtet wurde. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm.

Anschließend durfte der 24-Jährige die Station wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, seiner Drogenfahrt, wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. (red/kel)