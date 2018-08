Von Steffen Gross

Mit Geleucht in die Bergbaugeschichte

Aktion WNZ-Leser erleben exklusiv erste Führung im Bergwerk der Grube Malapertus

Wetzlar In zwei Jahren will der Förderverein Grube Malapertus den Museumsbetrieb in dem 2011 geschlossenen Bergwerk oberhalb von Niedergirmes aufnehmen. Exklusiv für elf WNZ-Leser fand vorab mit der „Türöffner“-Aktion die erste öffentliche Führung durch die Stollen statt.

