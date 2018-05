Mit Goethe im Mai unterwegs

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Sattes Grün am Boden, blauer Himmel darüber: Der Frühling hat sich eingestellt. Wer im Moment bei einem Spaziergang die Natur erkundet, so wie hier unterhalb von Krofdorf-Gleiberg, der kann sich kaum sattsehen an dem Farbenspiel, das der Mai auffährt. „Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!“, schrieb Goethe im „Mailied“. Recht hat er. (pre/Foto: Reeber)