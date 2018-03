Mit Musik und Kunst gegen Rechts

Den Umgang mit Nationalisten und Rassisten sind die Wetzlarer mittlerweile gewohnt. Allzu oft schon wurde diese Ideologie auf die Wetzlarer Straßen gekippt – die Bürger haben stets laut und erfolgreich dagegengehalten und gezeigt, dass ihre Heimat eine Stadt von Offenheit und Toleranz ist.

So ist es kaum verwunderlich, dass nach der unanfechtbaren Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, der NPD die Wetzlarer Stadthalle am 24. März für eine Veranstaltung zuzugestehen, die Gegenveranstaltungen bereits Form annehmen.

Die NPD setzt unter dem Titel „Familie – Heimat – Nation“ auf in rechten Kreisen bedeutende Gäste: Es sprechen unter anderem der hessische Landtags-Spitzenkandidat Daniel Lachmann, Wetzlars Fraktionschef Thassilo Hantusch und Christian Häger als Bundeschef der Nachwuchsorganisation „Junge Nationalisten“.



Bürger wollen die Straßen bunt machen

Musikalisch setzen die Veranstalter unter anderem mit „Oidoxie“ und insbesondere „Kategorie C“ auf echte Größen des Rechtsrocks. Der Anspruch der gesamten Veranstaltung strahlt weit über Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis hinaus.

Im vergangenen Jahr hatten sich in der Nacht vor der Demonstration „Aktivisten“ der rechten Szene vor dem Aufmarsch die Blöße gegeben, Kindermalereien auf der Straße heimlich zu entfernen. Sie müssen es wohl auch diesmal tun, denn die Gruppe „KreAktiv gegen Rechts“ im Wetzlarer Bündnis „Bunt statt Braun“ ruft dazu auf, am 23. März zwischen 14 und 17 Uhr das Umfeld der Stadthalle mit Kindern und Jugendlichen zu bemalen. Es schließt sich ein „Zug der Empörten“ von der Stadthalle durch die Altstadt bis zum Bahnhof an.

Ein Zeichen soll auch das „Festival der Demokratie“ am Versammlungs-Samstag sein, zu der eine breite Palette von Initiativen und Organisationen aufrufen, darunter der hauptamtliche Magistrat der Stadt, Kirchen und Gewerkschaften. Es findet ab 15 Uhr in der nahen Konrad-Adenauer-Anlage statt. Dort reden unter anderem Oberbürgermeister Manfred Wagner und Landrat Wolfgang Schuster (beide SPD). Die Technodisco beteiligt sich musikalisch.

Schon um 14 Uhr wird vor dem Bahnhof gegen die NPD-Tagung demonstriert. Der Protestzug zieht dann zum Demokratie-Festival.

Neben diesen friedlichen Bürgerprotesten aus der Region rechnen die Sicherheitsbehörden allerdings auch mit Gegendemonstranten aus der antifaschistischen Szene. (mgl)