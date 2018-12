Von Martin H. Heller

Mit der WNZ in die Vollen

Stadtpokal Hanne und Peter Vetter sind Wetzlars beste Hobbykegler

Wetzlar Hanne und Peter Vetter sind in diesem Jahr die besten Hobbykegler in Wetzlar. Beide entschieden das WNZ-Pokalkegeln am Sonntag jeweils im Stechen gegen starke Gegner.

