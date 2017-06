Mit einem Elterncafé fing alles an

Betreuung Das Familienzentrum Wetzlar hat seinen 30. Geburtstag gefeiert

Wetzlar Das Familienzentrum Wetzlar in der Lauerstraße kann auf 30 Jahre Geschichte zurückblicken. 1987 in der Weißadlergasse als Mütterzentrum gegründet, hat die private Kinderbetreuung heute ihren Sitz in der Lauerstraße. Jetzt wurde Geburtstag gefeiert.

