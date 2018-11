Von Martin H. Heller

Morsche Balken: Muss TSV Halle schließen?

Bauschaden TSV Niederkleen hat kurz vor dem Jubiläumsjahr ein Riesenproblem

Langgöns-Niederkleen In eine Katastrophe hat sich das bisherige Platzproblem des TSV „Hüttenberg“ Niederkleen verwandelt. Ging es bislang in den Wünschen an die Gemeinde nur um eine Veränderung der Turnhallenbühne, steht mittlerweile der gesamte Betrieb in Frage.

