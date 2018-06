Motorrad gegen Auto

Wie die Polizei in Gießen dazu mitteilte, war der Wetzlarer gegen 16.40 Uhr von Niederkleen in Richtung Rechtenbach unterwegs, als ihm ein Auto die Vorfahrt nahm, das die Landesstraße von Hochelheim kommend in Richtung Birkeneck überquerte. Offenbar hatte der 82 Jahre alte Fahrer des Opel das herannahende Motorrad nicht rechtzeitig wahrgenommen.

Die 1200er BMW des Wetzlarers stieß mit dem Auto zusammen. Der Fahrer stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er von einem Rettungshubschrauber in die Gießener Universitätsklinik geflogen werden musste. Die drei Insassen des Autos blieben unverletzt.

Den Sachschaden, der an Auto und Motorrad entstand, bezifferte ein Polizeisprecher mit rund 16 000 Euro. (red)