Müll geht in Flammen auf

Die Feuerwehr löschte am frühen Mittwochmorgen einen Wohnungsbrand in Rechtenbach. (Foto: Feuerwehr Hüttenberg)

Hüttenberg-Rechtenbach Mit dem Schrecken davongekommen sind in der Nacht zu Mittwoch die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße in Rechtenbach. In dem Gebäude war ein Feuer ausgebrochen.