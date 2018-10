Von Malte Glotz

Münchholzhausen brennt im TV

VERKEHR Hessischer Rundfunk dreht Sendung „Jetzt mal Klartext!“ zu Straßenbeiträgen

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN Heiß geht es her am Mittwochabend in Münchholzhausen. Der HR hat ein mobiles Studio in den Stadtteil gerollt – und spricht unter anderem mit Bürgermeister Harald Semler (FW) über Straßenbeiträge. Es wird deftig.

