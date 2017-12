Von Steffen Gross

Multiplexkino soll Domplatz beleben

Pläne Stadt und Investor verhandeln offenbar über große Lösung für Stadthaus / Parkhaus in der Goethestraße?

Wetzlar Wer zieht in das neue Stadthaus am Dom ein? Seit Monaten wird darum ein Geheimnis gemacht, während im Stillen über den großen Wurf verhandelt wird: Offenbar soll ein Multiplexkino für Leben am Domplatz und in der oberen Altstadt sorgen. Offiziell bestätigt das niemand.

