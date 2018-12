Musik mit Herz und für die Seele

Manchmal passt einfach alles: Die „Bunte Katze“ hat sich als Austragungsort unserer Reihe „Konzert in der Kneipe“ etabliert und ist unter Kennern seit Ewigkeiten kein Geheimtipp mehr. Und die aktuellen Protagonisten besagter Reihe waren gleichfalls erfahrene Veteranen, die wissen, was gefällt.

„Tyff“ bedeutet „too young for Folksmusik“ und kokettiert ein wenig mit dem Umstand, dass die fünf Mitglieder ihre Teenager-Zeit eventuell schon ein, zwei Jährchen hinter sich haben, man ihnen aber nicht mit bierseligem Geschunkel kommen sollte. Vier gestandene Kerle sind das – und eine kleine Powerfrau mit riesiger Stimme. Dazu ein gleichfalls gelassener Könner am Mischpult. Und allesamt sind nicht nur grundsympathisch, sondern echte Ausnahmetalente an ihrem Handwerkszeug.

Aus Zuhörern werden Fans

Oder anders: „Tyff“ rockte die „Bunte Katze“ halbakustisch, ließ einen Hauch Reggae wehen, ein Fünkchen Funk aufblitzen – und es dauerte handgestoppte anderthalb Minuten, bis auch die und der Letzte auf den Kneipenstühlen und Barhockern ausgelassen lachte, wippte und klatschte. Zwischendurch wurde es balladesk, weil auch die Seele zu ihrem Recht kommen sollte, natürlich weniger fröhlich, dafür kräftig und selbstbewusst, trotz aller Melancholie.

Mit einem Gründungszeitpunkt vor knapp vier Jahrzehnten liegt das gut gelaunte halbe Dutzend ein wenig über dem Durchschnitt der bisherigen Teilnehmer am „Konzert in der Kneipe“. Und diesen Vorteil wussten Sängerin Ana Sol Marta de la Vega de Zubiaurre, die Gitarristen Walter Hauschild und Martin Bandt, Bassmann Michael Muth, Drummer Georg Victor sowie Mixer Reinhard Volk zu nutzen. Später am Abend saßen in der „Katze“ keine Zuhörer mehr – da saßen Fans.