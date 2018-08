Von Martin H. Heller

Musikalische Zeitreise in die 20er

Festspiele Revue präsentiert schwungvoll die Musik Franz Grothes

Wetzlar Mit einer Reise in die Zeit der 20er-Jahre sind am Freitag die Wetzlarer Festspiele zu Ende gegangen. 550 Zuschauer erlebten eine Revue mit Liedern von Franz Grothe, der zu den populärsten deutschen Komponisten und Dirigenten in der Mitte des 20. Jahrhunderts zählte.

