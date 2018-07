Mutmaßlicher Einbrecher wird abgeschoben

Mit Hilfe von Zeugen und einer schnellen Fahndung konnten mehrere Verdächtige ermittelt werden. Die bis dahin Unbekannten hatten sich zunächst am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zugang in ein Mehrfamilienhaus verschafft. Aus einer Wohnung entwendeten die Täter neben Smartphones auch mehrere Schmuckstücke. Offenbar hatten die Täter zugeschlagen, als die Bewohner schliefen. Am nächsten Morgen verständigten die Geschädigten die Polizei und konnten schnell feststellen, dass zumindest ein Handy in der Rödgener Straße in Gießen eingeloggt war.

Nachdem mehrere Streifenwagen den Bereich umstellten, konnte ein Handy in einem Zimmer der Erstaufnahmeeinrichtung geortet werden. Die Beamten fanden bei einem 20 Jahre alten Asylbewerber aus Algerien einen Teil des Diebesgutes aus der Wohnung in der Ludwigstraße wieder. Neben ihm wurden noch der weitere Verdächtige, Asylbewerber aus Marokko und Libyen, festgenommen. Bei der Überprüfung der Personen stellte es sich heraus, dass der Algerier am gleichen Tag abgeschoben werden sollte. Die anderen Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter der (06 41) 70 06 25 55 melden. (red)