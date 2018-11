Mythos 4 und 5: "Meine Rolläden sind sicher"

Mythos 4: „Ich mache immer die Rollläden runter, wenn ich das Haus verlasse. Dann kommt keiner rein“

Das mag sein. Aber mit geschlossenen Rollläden am helllichten Tag senden Sie möglicherweise ein fatales Signal an den potentiellen Einbrecher.

Sie teilen ihm dadurch unmissverständlich mit, dass Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu Hause sind. Denn: Kein Mensch setzt sich am helllichten Tage in seine dunkle Wohnung.

Auch während einer Urlaubsreise sollten Sie das nicht tun. Bitten Sie einen Nachbarn, zu entsprechenden Zeiten die Rollläden hoch bzw. runter zu lassen.

Mythos 5: „Meine Rollläden sind elektrisch gesteuert, die kann man nicht hochschieben“

Das ist aber bei einem Einbruchsversuch gar nicht so entscheidend. Denn selbst Rollläden mit einer zusätzlichen „Hochschiebesicherungen“ sind für einen Einbrecher ein leichtes Hindernis. Mit etwas Zugkraft schafft er es den Rollladen aus den Führungsschienen zu ziehen und das Fenster liegt frei zugänglich direkt vor ihm. Somit muss er weder die Hochschiebesicherung, noch den Rollladenmotor gewaltsam überwinden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Einbrechern finden Sie auf der Homepage der Polizei. Auskünfte erteilt Kriminalhauptkommissar Michael Michel unter (0 27 71) 90 71 22.