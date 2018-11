Mythos 9: „Wenn einer auf mein Grundstück kommt, geht überall das Licht an, das schreckt ab“.

Das mag sein.

Licht ist in der Tat eine kostengünstige Maßnahme, um einen potentiellen Einbrecher zumindest in der Phase des Eindringens in das Objekt zu verunsichern. Kein Einbrecher agiert bei Dunkelheit gerne an einem hell erleuchteten Objekt.

Allerdings muss ein Bewegungsmelder so angebracht werden, dass ihn der Täter nicht abdecken, abreißen oder nach oben in den Himmel drehen kann.

Um diese Manipulationen zu verhindern, sollten die Melder in deutlich über drei Metern Höhe am Gebäude, etwas unter dem Dachüberstand, montiert werden. Nur so kann eine Sabotage wirkungsvoll verhindert werden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Einbrechern finden Sie auf der Homepage der Polizei. Auskünfte erteilt Kriminalhauptkommissar Michael Michel unter (0 27 71) 90 71 22.