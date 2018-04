Von Malte Glotz

NPD versus Wetzlar - ein Überblick

POLITIK Wie der Streit um eine Stadthalle es bis vor das Bundesverfassungsgericht schaffte

WETZLAR Viel ist passiert in der Causa NPD, die Stadt Wetzlar hat womöglich sogar Geschichte geschrieben am letzten Wochenende des März 2018. Doch wie kam es zu dem fulminanten Rechtsstreit? Was geschah am fraglichen Wochenende? Und wie ist der aktuelle Stand? Ein Überblick.

Copyright © mittelhessen.de 2018