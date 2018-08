Nach Erholungspause wird’s ernst

Es ist Halbzeit, alles läuft nach Plan. Und das ab sofort in einheitlichen Trikots mit dem Projekt-Logo „Wetzlar court à Avignon“ darauf, die jetzt an die Teilnehmer ausgegeben wurden. Damit wird die Gruppe in Frankreich nicht nur eine gute Figur machen, sondern auch als Wetzlar-Botschafter erkennbar sein. Ende April war das Projekt von städtischem Sportamt, Kulturamt, den Vereinen Team Naunheim und Lauftreff Wetzlar sowie der WNZ gestartet, um mit Hilfe von knapp sechs Monaten betreuten Trainings Hobbyläufer fit zu machen für den Start beim Côtes-du-Rhone-Marathon am 21. Oktober in der französischen Partnerstadt Avignon.

Beim dritten Infoabend, der im Neuen Rathaus stattfand, attestierte Thomas Henopp von Team Naunheim allen Läufern enorme Fortschritte. Ralf Heinbach, Inhaber der Laufschule DauerLauf Mittelhessen, erklärte die Trainigspläne, die nach Ablauf der Regenrationswoche gelten. Gestartet wird am kommenden Sonntag mit einem langsamen SuperSauerstoffLauf“ von Marburg nach Wetzlar.

Nicht übertreiben: Training muss der aktuellen Hitze und der Verfassung angepasst werden

Zur Auswahl stehen Zehn-Wochen-Trainingspläne mit Zielzeiten von 4:45 bis 3:29 Stunden. Die Pläne, angelegt für optimale Bedingungen, seien als roter Faden zu verstehen, sagte Heinbach. Die Läufer müssten sich nicht sklavisch daran halten, vor allem sollten aktuell Hitze und persönliche Verfassung berücksichtigt werden. Auch wenn man einmal eine Woche aussetzen müsse, sei das kein Beinbruch. Keinesfalls sollte danach versucht werden, das Versäumte aufzuholen, mahnte der Lauflehrer. Ruhephasen zur Erholung zwischendurch seien wichtig, weil sich Senen und Bänder langsamer der Belastung anpassen als Muskeln, so Heinbach.

Isabell Kurz vom Kulturamt stellte das Programm für den Avignon-Aufenthalt vor. Die Läufer reisen am Freitag, 19. Oktober, per Bahn, Auto und Flugzeug an. Am Samstag werden die Startnummern abgeholt, der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Nach dem Marathon-Sonntag ist für Montag der Empfang der Wetzlarer Delegation durch Bürgermeisterin Cécile Helle im Palais des Papes vorgesehen. Für Dienstag ist ein Ausflug in ein Weingut, nach Saintes-Maries-de-la-Mer und Arles geplant. Mit Informationen zu Stadt und Menschen steigerte Ingeborg Courtellemont von der Deutsch-Französischen Gesellschaft Wetzlar die Freude der Läufer auf das Avignon-Abenteuer weiter.