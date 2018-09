Nach Saufgelage Auto geschrottet

PROZESS Mutmaßlicher Totschläger von Karfreitag ist in anderer Sache vor Gericht

WETZLAR/LAHNAU In der Nacht zu Karfreitag soll er seinen Zechkumpanen erschlagen und versucht haben, ihm die Genitalien abzuschneiden. Am Dienstag musste sich der 32-Jährige, der aktuell in U-Haft sitzt, wegen eines Verkehrsdelikts vor Gericht verantworten.

