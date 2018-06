Nach Vandalismus: Stadt setzt eine Belohnung aus

Es ist bereits das dritte Mal innerhalb kürzester Zeit, dass in Wetzlar auf öffentlichen Flächen ausgestellte Kunstwerke beschädigt worden sind. Zunächst wurden die beiden großen Figuren, unter anderem das Wolkenpelztier der Künstlerin Carin Grudda, umgeworfen und demoliert. Eine ebenfalls in der Colchester-Anlage ausgestellte Holzskulptur des Künstlers Jörg Großhaus war sogar zweimal das Ziel unbekannter Täter. Während der Künstler im Rahmen der Kunst- und Kulturtage im vergangenen Jahr die ersten Beschädigungen ausgebessert hatte, wurden nur wenige Monate danach erneut erhebliche Schäden an der Figur festgestellt.

Dies hatte die Stadt dazu veranlasst, die Figur abzubauen und im Stadtbetriebsamt einzulagern, um sie später restaurieren zu können, berichtet Oberbürgermeister Wagner.

Wagner und Kulturdezernent Jörg Kratkey zeigen sich nun wegen der erneuten Zerstörungen betroffen und verärgert. Nach nur wenigen Tagen wurde die Fotoausstellung in Mitleidenschaft gezogen. Dies veranlasst die Stadt jetzt dazu, für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, einen Betrag in Höhe von 200 Euro auszuloben.

Die Taten sind Sachbeschädigung

„Wir sind eine offene, kulturell vielfältige Stadt. Wir wollen die Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Schaffen an unterschiedlichen Plätzen unserer Stadt ermöglichen. Daher bedauern wir diese Beschädigungen zutiefst und hoffen, dass es gelingt, den Täter zu ermitteln“, sagt Kratkey. Die Beschädigung der Kunstgegenstände sei kein Kavaliersdelikt, sondern Sachbeschädigung. Sie sei außerdem ein Zeichen des mangelnden Respekts vor der Kunst.

Hinweise von Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben oder die Urheber der Beschädigungen kennen, nehmen die Polizei in Wetzlar unter (0 64 41) 91 80 oder das Büro des Kulturdezernenten, (0 64 41) 99 30 01, entgegen. (red)