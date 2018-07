Nach der Wahl ist vor der Wahl

Demokratie Plakate in Lahnau hängen acht Wochen über die Landratswahl hinaus –

Lahnau Sie haben länger gehalten als so manches Wahlversprechen. Bis Ende voriger Woche hingen in Lahnau noch die Plakate für die Landratswahl am 27. Mai. Nach einer Anfrage der Redaktion sind sie mittlerweile abgebaut. Warum hat das so lange gedauert?

