Nägel in der Wurst

Polizei Hundehalterin in Aßlar schlägt Alarm

Wurststücke mit Nägel wurden in Aßlar gefunden. (Foto: privat)

Aßlar Hundehasser sind offenbar wieder unterwegs, diesmal in Aßlar.

Eine Leserin aus Aßlar hat Alarm geschlagen. Gegen 19 Uhr am Freitag ging sie mit ihrem Golden Retriever-Mischling im Feld in der Verlängerung der Bergstraße, direkt vor der Autobahnbrücke, spazieren. Bevor sie eingreifen konnte, verschlang das Tier Fleischwurststücke. Als sie nachschaute, entdeckte sie weitere Stücke Fleischwurst, in denen jeweils ein etwa 1,5 Zentimeter langer Nagel steckte.

Die Frau ging mit ihrem Vierbeiner zum Tierarzt, dieser hat den Hund geröntgt und ihm eine Spritze verabreicht, die zum Erbrechen führten. Die Besitzerin hat Anzeige erstatt. Die Wetzlarer Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Täter machen oder hat ihn beim Auslegen der Köder beobachtet? Wer kann Angaben zur Herkunft der gefährlichen Köder machen? Hinweise an die Polizei, (0 64 41) 91 80. (gh)