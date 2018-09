Natur oder Flächenfraß: Was sagen die beiden Langgönser Kandidaten?

Natur oder Flächenfraß? Feldhamster oder Gewerbe? Wie ist die zukünftige Entwicklung von Langgöns unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten?

Diese Frage stellen wir in dieser Woche an die beiden Kandidaten im Rennen um das Amt des Bürgermeisters von Langgöns.

Um die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Horst Röhrig (SPD), der nach vier Amtszeiten nicht mehr kandidiert, konkurrieren die 36-jährige Anglistin Sabrina Zeaiter (SPD) aus Wetzlar-Hermannstein und der 34-jährige Studienreferendar Marius Reusch (CDU) aus Oberkleen, der außerdem von der FDP und den Grünen unterstützt wird.

Zeaiter arbeitet derzeit an der Philipps-Universität Marburg. Reusch absolviert gerade sein zweites Staatsexamen an einer Schule in Altenstadt. (ww/GA/red)

MARIUS REUSCH

Bei diesem sensiblen Thema sind eine sachliche Abwägung der Interessen und eine transparente Kommunikation ganz wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger an dem Entscheidungsprozess zu beteiligen. Es gibt meines Erachtens hierbei kein Entweder-oder sondern ein Sowohl-als-auch. Zum einen sind der Hamsterschutz, die Verkehrsbelastung und der Flächenverbrauch zu berücksichtigen. Daneben muss aber eine moderate Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten auch in Zukunft in Langgöns möglich sein. Viele junge Familien suchen Bauplätze und das Thema bezahlbarer Wohnraum wird in Zukunft immer wichtiger. Ebenso brauchen wir auch regionale Gewerbebetriebe, die Arbeitsplätze und Steuereinnahmen nach Langgöns bringen, um die vielfältigen Aufgaben der Zukunft zu bewältigen. Gerade das Beispiel des Hamsterschutzes ist hierbei, finde ich, vorbildhaft, da Naturschutz und Landwirtschaft seit Jahren Hand in Hand zusammenarbeiten. Ich stimme dabei mit Herrn Wenisch (Nabu) überein, dass wir ein Gesamtkonzept für Hamster und Gewerbe benötigen. Ziel muss es auch sein die besten Ackerflächen zu schonen.

SABRINA ZEAITER

Eine zukunftsfähige Gemeinde muss sich kontinuierlich und nachhaltig weiterentwickeln. Dazu gehört die Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen durch die Ansiedlung von Gewerbe. Auch finanzpolitisch gibt es eine strukturelle Notwendigkeit für die Gemeinde, Gewerbegebiete zukunftsorientiert zu planen und umzusetzen. Das sichert zusätzlich Einnahmen durch Gewerbesteuer, zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von Abgabenerhöhungen. Zur Nachhaltigkeit und lebenswerten Gestaltung einer Gemeinde gehören ebenso der Erhalt der Natur und Schutz der Artenvielfalt sowie die Sicherstellung von Naherholungsgebieten. Bei diesen unterschiedlichen Anliegen kann es zu Konflikten kommen, wie Artenverdrängung oder Flächenverbrauch. Um allgemeinverträgliche Kompromisse zu finden, werde ich Bürgerinnen und Bürger mit Experten an einen Tisch bringen. Meine Arbeitserfahrung in Konfliktlösung an der Universitätsverwaltung unterstützt mich dabei, lösungsorientierte Gespräche anzuleiten und zu einem guten Abschluss zu führen. Diese Kompetenz bringe ich gerne bei diesem und anderen Themen ein.