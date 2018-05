Von Katharina Weber

Naturparkschule gründen

Lahn-Dill-Bergland Förderverein konzentriert sich auf Umweltschutz

BISCHOFFEN Der Förderverein Naturpark Lahn-Dill-Bergland will den Naturschutz mehr in den Fokus rücken. Dazu hat er eine Expertise anfertigen lassen, in der seltene Pflanzen- und Tierarten im Naturpark aufgeführt sind.

