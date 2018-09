Von Markus Fritsch

Nette Nervensäge sorgt für Chaos

Theater Tom Gerhardt brilliert als Finanzbuchhalter in der Komödie „Dinner für Spinner“

Wetzlar Mit Tom Gerhardt in der Screwball-Komödie „Dinner für Spinner“ hat der Wetzlarer Theaterring seine Spielzeit 2018/2019 am Freitagabend in der Wetzlarer Stadthalle eröffnet.

