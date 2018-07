Neue Rampe erleichtert den Alltag

Die 18-jährige Roxanne hat seit ihrer Geburt einen Gendefekt und leidet an Epilepsie, ist geistig behindert, hat schwere Sprachentwicklungsstörungen und zeigt autistische Züge wie Auto- und Fremdaggressionen. Gehen kann Roxanne nur kurze Strecken und auch nur mit Hilfe von Orthesen.

Hoffnung von Mutter Lidia Schmidt wird wahr und genügend Spenden gehen bei Lotus ein

Roxanne braucht Betreuung rund um die Uhr. Diese Aufgabe übernimmt ihre Mutter Lidia – alleine.

Als das Mädchen sechs Jahre alt ist, verlässt der Vater die Beiden, gesehen oder gehört hat Lidia Schmidt von ihm seitdem nichts mehr. Vor allem für Fahrten zum Arzt oder Therapien, aber auch für das alltägliche Leben wie Einkaufen muss Lidia Schmidt ihre Tochter in einen aus Spenden finanzierten VW-Bus hieven. Ein Kraftakt für die zierliche Mutter und die schwere und groß gewachsene Roxanne.

Geholfen hatte dabei eine elektrische Hebebühne, nur die versagte den Dienst. Irreparabel, eine neue müsse her. Kosten für ein solches Teil? Mindestens 5000 Euro. Und die musste Lidia Schmidt, die aufgrund der Intensivpflege ihrer Tochter nicht arbeiten gehen kann, selbst auftreiben. Denn eine solche Rampe zählt nicht zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Ins Auto musste Roxanne für die Fahrten aber trotzdem: festgeschnallt auf der Rückbank, den Rollstuhl daneben gequetscht, da die defekte Laderampe den Kofferraum belegte. Keine sichere Lösung und auch keine auf Dauer.

Lidia Schmidt meldete sich bei dieser Zeitung und erzählte ihre Geschichte. Auch von der Spendenaktion 2014, als sie noch in der Wetterau wohnte und so viele Menschen nach dem Bericht in der dortigen Lokalzeitung spendeten, dass gar der VW-Bus inklusive Rampe gekauft werden konnte. „Vielleicht helfen uns hier in Hüttenberg die Leute wieder“, sagte Lidia Schmidt voller Hoffnung im April dieses Jahres.

Und diese Hoffnung hat sich jetzt bewahrheitet. Leser der Wetzlarer Neuen Zeitung und des Gießener Anzeigers haben die Geschichte von Mutter Lidia und Tochter Roxanne gelesen und haben gespendet.

Geholfen hat diesmal genauso wie schon im Jahr 2014 Heinrich Treutner von der Hilfsorganisation Lotus mit Sitz in Gießen. Der Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zum Kampf gegen Armut und Hunger vor allem auf den Philippinen zu leisten, sammelte die Spenden für Roxanne und kann entsprechende Quittungen ausstellen. „Wer Lidia Schmidt eine Stunde mit ihrer Tochter erlebt, der weiß erst, was diese Frau täglich leistet“, sagt Lotus-Gründer und Vorsitzender Heinrich Treutner.

Insgesamt 3090 Euro haben unter anderem Leser der beiden Zeitungen gespendet. 3000 Euro kamen zusätzlich von der Spendenaktion „Bild hilft – Ein Herz für Kinder“, sodass Lidia und Roxanne Schmidt am Freitag ihren VW-Bus mit der neuen Rollstuhlrampe bei der Firma Gross in Wettenberg abholen konnten. 690 Euro sind am Ende sogar noch übrig geblieben, die Heinrich Treutner bei Lotus so lange verwaltet, bis bei den Schmidts die nächste größere Ausgabe ansteht.